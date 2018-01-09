الهلال الأحمر السوري يبحث سبل التعاون مع الأمم المتحدة

بحث رئيس منظمة الهلال الأحمر العربي السوري المهندس خالد حبوباتي مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة الطارئة مارك لوكوك اليوم سبل تعزيز التعاون القائم بين الهلال الأحمر والأمم المتحدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية في سورية.

واستعرض حبوباتي الأنشطة والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر العربي السوري في كل المجالات خلال سنوات الأزمة والسعي إلى الوصول لجميع المتضررين من دون تمييز مشيرا إلى ازدياد الحاجات الإنسانية وداعيا إلى تعاون أكبر لخدمة الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار حبوباتي إلى أن الهلال الأحمر العربي السوري استطاع بدعم من شركائه الوصول إلى شريحة واسعة من المحتاجين أملا وصول خدمات المنظمة إلى عدد أكبر من الأشخاص.