الهلال الأحمر الليبي ينقل 1700 جثة من مدينة سرت

أعلن الناطق باسم المجلس العسكري في مصراتة العميد إبراهيم بيت المال، أن الهلال الأحمر الليبي نقل نحو 1700 جثة من ساحات الاشتباكات في مدينة سرت.

وقال المصدر الأحد 11 كانون الأول إن جثث تنظيم “داعش” الإرهابي دُفنت في مواقع مختلفة من المدينة أثناء الاشتباكات، هذا فضلا عن جثث أخرى وجدت تحت ركام المباني المهدمة.

من جهتها أكدت مصادر أمنية لـ موقع “بوابة الوسط” أن تنظيم “داعش” الإرهاي أجرى عمليات “تصفية” لعدد من الأسرى المدنيين، وفق اعترافات عناصره المعتقلين في مصراتة.

يذكر أن قوات “البنيان المرصوص” أعلنت في مدينة سرت الأسبوع الماضي تحرير كامل أراضي المدينة من سيطرة التنظيم الذي سيطر عليها لمدة تجاوزت العام.