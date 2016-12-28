الهلال الأحمر بإدلب يؤكد قيام مجموعة مسلحة بالسطو على إحدى سياراته

أكد فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بمحافظة إدلب قيام إرهابيين بالسطو على إحدى سياراته خلال تنفيذها مهمة إنسانية في ريف إدلب.

وقال فرع الهلال الأحمر العربي السوري في ادلب في بيان له إن مجموعة مسلحة قامت أمس بقطع الطريق وسلب مركبة تابعة للفرع نوع تويتا لاند كروزر بيضاء اللون أثناء قيامها بمهمة.

وتنتشر في ريف إدلب مجموعات إرهابية تتبع أغلبيتها لما يسمى “جيش الفتح” تقوم بالاعتداء على المواطنين وآليات وسيارات المنظمات الدولية خلال تنفيذها مهام إنسانية في إدلب.

ولفت إلى أنها السيارة الثامنة التي يتم سلبها، موضحا أن “السيارة من نوع تويتا لاند كروزر موديل 2013 تحمل اللوحة رقم 683536، معلنا إخلاء مسؤولية فرع الهلال الأحمر العربي السوري في إدلب عن أي استخدام للسيارة اعتبارا من تاريخ فقدانها.

وأقدمت التنظيمات الإرهابية التكفيرية منذ بداية الأحداث على سرقة العديد من سيارات الإسعاف والسيارات التابعة للهلال الأحمر العربي السوري واستخدامها في أعمالها الإجرامية عبر تفخيخها وتفجيرها ضمن الأحياء السكنية.