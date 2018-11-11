الهلال الأحمر يقدم مساعدات لـ 400 عائلة في بلدة نامر بريف درعا

في إطار تأمين احتياجات المواطنين العائدين إلى بلداتهم في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والاستقرار قدم فرع الهلال الأحمر السوري بدرعا مساعدات إنسانية لـ 400 عائلة عادت إلى بلدة نامر بريف درعا الشمالي الشرقي.

وذكرت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في بيان لها أن “فرق الهلال العاملة في فرع درعا قدمت مساعدات إنسانية ل 400 عائلة عادت إلى منازلها في بلدة نامر بريف درعا الشمالي الشرقي”.

وتعمل الجهات المعنية في محافظة درعا بوتيرة متسارعة لإعادة الحياة الطبيعية إلى القرى والبلدات التي تم تحريرها من الإرهاب من خلال عمليات إصلاح وبناء ما دمره الإرهاب وتأمين مقومات الحياة الطبيعية للأهالي فيها ولتشجيع من غادرها نتيجة الإرهاب على العودة إلى أرضه ومجتمعه وبدء حياة آمنة مستقرة فيها.