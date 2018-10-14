الهلال الأحمر يوزع مساعدات عينية لعشرات الأسر في الغوطة الشرقية

واصلت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري تقديم مساعدات عينية للأسر الأكثر تضررا في بلدات وقرى الغوطة الشرقية بريف دمشق في إطار التدخل الملائم لتأمين الحاجات الأساسية للأهالي بعد تطهير المنطقة من الإرهاب.

وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنه “تم توزيع غسالات وخزانات للمياه ومدخرات كهربائية ومواقد غاز واسطوانات غاز لـ 33 أسرة بحسب حاجاتها في كفربطنا وشبعا وسقبا في الغوطة الشرقية”.

وبدأت المنظمة منذ الاثنين الماضي برنامج المساعدات العينية العامة التابع لمشروع الدعم الإنساني بمنظمة الهلال الأحمر العربي السوري المدعومة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والذي يستهدف 800 عائلة متضررة في بلدات الغوطة.