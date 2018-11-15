الهلال : الشعب العربي قوة عظيمة تمتلك كل الثروات والإمكانات والغرب يخاف من توحد هذه القوة

اكد الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي خلال لقائه أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد المهندسين الزراعين العرب على الاهتمام والدعم المقدم من الدولة السورية لقطاع الزراعة والعاملين بهذا القطاع بالرغم من سعي الإرهاب والإرهابين بشكل دائم لاستهداف هذا القطاع وذلك لان الدول الداعمة للإرهاب في سورية لم تترك وسيلة إلا وسعت لاستخدامها في هذه الحرب فبدأت بفرض العقوبات الاقتصادية وسعت لمحاربة الشعب بلقمة عيشه وخصوصا أن سورية كانت من الدول الرائدة في هذا القطاع فتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للعديد من الدول.

موضحا بان السبب الكبير لتطور الزراعة في سورية هو نشاط المزارع السوري ومحبته لأرضه وعمله ودعم الدولة لهذا القطاع وانه بهمة العاملين في قطاع الزراعة بها ستعود افضل مما كانت

وأشار الرفيق الهلال بان الحرب على سورية كان لها هدف أساسي وهو تصفية القضية الفلسطينية وضرب محور المقاومة والقضاء على أي حراك عربي يمكن ان يوحد الشعب العربي وخصوصا أن هذا الشعب هو قوة عظمى تمتلك كل الثروات والإمكانات والغرب يخاف من هذه القوة ومن توحدها

منوها بان الجيش العربي السوري وبفضل القيادة الحكيمة والشجاعة للرفيق الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد حطم كل تلك الأوهام فكان هذا الجيش يحقق الانتصار تلو الانتصار في كافة المحافظات السورية ويلقن الإرهاب والإرهابين دروسا لن ينسوها على مر التاريخ

من جانبه السيد محمد توفيق الشيخ الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعين العرب اكد بان الاتحاد يؤمن بان الأرض العربية واحدة وهذه الخطوط التي رسمتها الدول الغربية لتقسيمه هي مؤقتة وسياتي وقت ينتهي به التدخل الأجنبي وستعود به الأرض الواحدة

موضحا بان الخلافات العربية هي نتيجة التدخلات الأجنبية وهي مصطنعة من قبل بعض الحكام العملاء للدول الغربية

وأشار بان ما حصل في سورية والعراق وغيرها من الدول العربية كان لأضعاف التنمية والتطور ومنع الشعب العربي من التوحد

بدورهم أعضاء الوفد أكدوا على ضرورة الاهتمام بالتنمية الريفية في المرحلة الحالية وخصوصا أن الغرب استغلوا ضعف الوعي لدى بعض الأهالي وكان من السهل عليهم إدخال العديد من أفكارهم الوهابية التكفيرية

وفي ختام حديثهم أشاروا إلى حملات التضليل الإعلامي الضخمة التي تم استعمالها في هذه الحرب والتي اتضح لهم كذبها فور وصولهم لسورية .

حضر اللقاء الرفيق شعبان عزوز عضو القيادة المركزية للحزب ونقيب المهندسين الزراعين في سورية