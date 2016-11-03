الهلال خلال اختتام دورة إعداد مركزية بالتل: العمل لزيادة تماسك المجتمع السوري ووحدته

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال ضرورة مواجهة الأفكار التي تحاول النيل من القيم المجتمعية الأصيلة والوجدان القومي الجامع للأجيال الناشئة والعمل لما فيه المزيد من تماسك المجتمع ووحدته لافتا إلى أن الحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية تتضمن في جزء منها زرع مفاهيم تؤثر على عقول الشباب وسلوكهم.

وخلال تخريج دورة الإعداد المركزية الخامسة في مدرسة الإعداد الحزبي المركزية بمدينة التل في ريف دمشق اليوم أشار الهلال إلى فشل جميع المحاولات التي سعى أعداء سورية إلى استخدامها لتفتيت المجتمع السوري وزرع أفكار وقيم غريبة عنه مؤكدا أهمية الفعل النهضوي الفكري الذي يصون وحدة السوريين الوطنية التي حافظوا عليها لسنوات طويلة فكانت سورية على الدوام “انموذجا للسلام والتآخي”.

ولفت الهلال إلى أهمية الدورات الحزبية كونها تسهم في تعميق الوعي تجاه مختلف القضايا السياسية والثقافية وبالتالي امتلاك آليات الحوار والتفاعل البناء.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات المشاركين بالدورة أشار الهلال إلى تحسن الواقع الأمني بفضل انتصارات الجيش العربي السوري مبينا أن أسر الشهداء يحظون بالدعم والمساندة اللازمين.

من جهته أكد عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام الدكتور خلف المفتاح اهمية الدورات الثقافية باعتبارها رافدا مهما يساعد في إيجاد بيئة قادرة على دحض الأفكار الغريبة عن المجتمع السوري والتي لا تتماشي مع إرثه الحضاري ووحدة أبنائه وأرضه.

وأكد المشاركون في الدورة أهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال الدورة لجهة شموليتها وتنوعها وغناها مشيرين الى ضرورة تدعيم مقومات صمود الجيش العربي السوري والاهتمام بأسر وذوي الشهداء والجرحى وإعادة تأهيلهم من جديد ليكونوا فاعلين في المجتمع والتشدد في مكافحة الفساد من خلال إجراءات رادعة.

وفي نهاية الدورة تم توزيع الشهادات على المشاركين بحضور أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث الدكتور احمد همام حيدر ومدير مدرسة الإعداد الحزبي المركزية الدكتور علي دياب.