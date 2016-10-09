الهلال: سورية تدعم المقاومة الوطنية وستبقى فلسطينين البوصلة الأساسية

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال خلال لقائه الدكتور يحيى غدار الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة وأعضاءه اليوم أن سورية تدعم المقاومة الوطنية وستبقى القضية الفلسطينية بوصلتها الأساسية.

ولفت الهلال إلى متانة العلاقات التي تربط سورية بحلفائها خاصة أنهم يقدمون لها كل الدعم والعون في مختلف المجالات معربا عن تقديره للخطوات والمواقف التي عبر عنها أعضاء الهيئة التنفيذية للتجمع والذي يدل على الإحساس العالي بالمسؤوليات الملقاة على عاتقهم وإدراكهم لحجم المخططات والمؤامرات التي تحاك ضد المنطقة العربية والتي يشارك فيها بعض دول الرجعية العربية التي رضيت أن تكون أدوات رخيصة بيد أمريكا و”إسرائيل”.

بدورهم أكد أعضاء الوفد أنهم اختاروا سورية لعقد اجتماع هيئتهم التنفيذية إيمانا منهم بالدور الوطني والقومي الذي تلعبه في المنطقة ولدعمها الكبير للمقاومة وللتجمع ولكل الأحرار في العالم مشيدين بالقيادة الحكيمة للسيد الرئيس بشار الأسد.

وأشاروا إلى أن سورية تخوض حربا نيابة عن العالم من خلال مواجهتها للإرهاب الذي دفع إليها من عشرات الدول منها عربية مبينين أن صمود سورية أسقط كل المشاريع والمخططات المرسومة للمنطقة ومنها تصفية القضية الفلسطينية.

وكان أعضاء الهيئة التنفيذية للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة ناقشوا خلال اجتماعهم الدوري الثاني أمس تحت عنوان “الأمة بمواجهة العدوان الأمريكي الصهيو تكفيري” في فندق الشام بدمشق سبل تطوير عمل التجمع على المستوى المركزي والفروع وتقييم آلية عمله ونشاطاته والخطة المستقبلية على المستويات السياسية والتنظيمية والإعلامية.