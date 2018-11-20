الهلال في القنيطرة: تمتين العلاقة مع المجتمع المحلي وتفعيل دور المنظمات

ترأس الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، أمس، اجتماع قيادة فرع القنيطرة للحزب، مشدّداً على ضرورة تمتين العلاقة مع المجتمع المحلي في كافة القطاعات والمؤسسات، وتأمين كل ما يحتاجه أهالي محافظة القنيطرة، منوّهاً بأن القنيطرة كانت وستبقى خط المواجهة الأول مع العدو الإسرائيلي ومرتزقته من الإرهابيين الذين اندحروا إلى غير رجعة بهمة بواسل جيشنا والقوات والرديفة، وأضاف: إن مشروع الكيان الصهيوني، بالتواطؤ مع الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة، لإقامة منطقة عازلة على مشارف الجولان المحتل، باء بالفشل، وسقط تحت أقدام حماة الديار والشرفاء من رجالات منطقة جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة والسويداء وريف دمشق، كما ككل المحافظات السورية.

ونوّه الرفيق الهلال بأن محافظة القنيطرة تحتاج إلى مضاعفة الجهود لإعادة إعمارها من جديد، وخصوصاً أنها كانت بعين العاصفة والاستهداف نظراً لقربها من فلسطين المحتلة، وأضاف: إن العمل في المرحلة الحالية يقع على عاتق الرفاق البعثيين، مشيراً إلى أن قوة الحزب ونجاحه يتأتيان من اختيار القيادات القاعدية المؤمنة إيماناً مطلقاً بأهدافها وعملها، لتكون عامل إقناع للبعثيين والمواطنين وعامل جذب لهم، مشدداً على ضرورة اعتماد المعايير في اختيار القيادات البعثية المتسلسلة، من خلال الابتعاد عن العشائرية والمحسوبية، فالمهمة الحزبية القيادية هي عمل وطني نبيل ويختلف عن الوظيفة، وعلى القيادات البعثية المتسلسلة أن تتحلّى بأخلاق الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، وتكون حاملة لهموم الجماهير.

وأكد الرفيق الأمين العام المساعد ضرورة قيام قيادة الفرع بوضع خطة تتضمن آلية التواجد على أرض المحافظة، والحوار مع المواطنين بشكل وجداني وعقلاني، وتفعيل دور المنظمات والنقابات ومشاريعها بما يعطي فاعلية ووجوداً فعلياً على الأرض.

بدورها أشارت الرفيقة هدى الحمصي عضو القيادة المركزية للحزب إلى ضرورة مضاعفة الجهود للارتقاء إلى مستوى التضحيات التي بذلها أبطال الجيش العربي السوري، داعية للتنسيق والتكامل بين كافة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ليكون هناك نتائج تمسّ المواطنين وتخدمهم.

من جانبه قدّم الرفيق أمين فرع القنيطرة خالد أباظة شرحاً عن واقع العمل الحزبي والتنظيمي في المحافظة، وأكد سعي قيادة الفرع للإسراع بإجراءات نقل مقر قيادة الفرع إلى أرض المحافظة كي يكون العمل أكثر التصاقاً بالواقع، وأشار إلى العمل على إعادة تفعيل الفرق الحزبية في كافة القرى المطهرة حديثاً.

وقدّم محافظ القنيطرة همام الدبيات عرضاً للواقع الخدمي والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى ضرورة تكامل دور القيادة السياسية مع القيادات التنفيذية لضمان نجاح العمل.

وقدّم الرفاق أعضاء قيادة الفرع بدورهم شرحاً مفصلاً عمّا تمّ تنفيذه خلال الأشهر الماضية من خطط عمل المكتب والمعوقات التي واجهتهم وسبل تذليلها.