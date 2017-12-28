الهلال لوفد برلماني مصري: أردوغان حاقد بسبب إفشال مشروعه العثماني

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي اليوم الوفد الشعبي البرلماني المصري برئاسة د. جمال زهران الأمين العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة في مبنى القيادة القطرية.

وقال الرفيق هلال نحن مؤمنون بالقومية العربية ونعمل بها وماضون بها وأكد على أن السيد الرئيس بشار الأسد في أحلك الظروف وأصعب المحطات كان أكثر تمسكاً بالعروبة والقومية العربية.

وأشار المهندس هلال إلى أن هذه الزيارات تعنينا لأننا ندرك أنه يوجد لنا أشقاء أعزاء يشاركونا ويشاطرونا همومنا وأن أهمية مثل هذه اللقاءات تأتي لما تعطيه من فكرة صحيحة عما يحصل في سورية. وهناك أصدقاء حقيقيون من الشعوب العربية دافعوا معنا وساندونا في أزمتنا.

وأكد رئيس الوفد د.جمال زهران أنهم في زيارتهم هذه لا يخشون الإرهاب وهم في أحضان الجيش الأول موضحاً أن القومية العربية والوحدة العربية تبدأ من سورية التي هي بحق قاطرة هذه الأمة.

وأضاف زهران أن الفكر القومي هو فكر البعث وأن سورية ومصر رفاق مصير وأن المعركة دارت على أرض سورية دفاعاً عن الأمة العربية وأن سورية التي سلكت طريق الحق دفعت غالياً ضريبة عن أمتنا العربية عامة وعن مصر خاصة ونوه إلى أن انتصار سورية هو انتصار للتيار القومي وعلى ساحة الوطن كله.

وبين أعضاء الوفد أن الأغلبية في مصر كانت مغيبة اعلامياً بفعل الاعلام الوهابي عما يجري في سورية على الرغم من إدراك ووعي المصريين بما يحدث في سورية من اللحظة الأولى بأن هناك حرب على سورية لأنها قلب العروبة والداعم الأول للقومية العربية.

كما أكد أعضاء الوفد أن حزب البعث حزب تاريخي وحزب قائد أوجد كوادر حقيقية تنتج تنظيما جماهيريا واعيا له جذور في الشارع وأن رؤيته للديمقراطية المستقاة من الواقع أفرزت تجربة التعددية الحزبية والتي تعد تجربة رائدة على مستوى العروبة في ظل مواكبة إرادة جماهيرية شعبية تعزز نجاحها.

وأوضح الهلال أن الساحة تتسع لجميع الأحزاب الوطنية وعلى هذه الأحزاب التقدمية أن تنشط في ادخال الفكر التقدمي وأن حزب البعث يتكامل مع باقي الأحزاب الوطنية والقومية لنتشارك في بناء الوطن ولنكون صخرة في وجه المعتدين ومنارة بوجه الفكر الوهابي التكفيري.

وعلق الهلال على تصريحات رئيس النظام التركي اردوغان بالأمس مؤكداً أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن حاقد وغير متوازن أن كل هذا العداء بسبب إفشال مخططاته العثمانية الرجعية، وأن أكثر ما يحز بالنفس أن تخرج هذه الكلمات في بلد عربي.

وعن وضع العائدين إلى حض الوطن والمصالحات عاد الهلال وأكد على أنه وفي أحلك الظروف كان صدر الوطن مفتوحاً لأبنائه وأن قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد وفي أصعب الظروف جاء بمراسيم العفو المتتالية والمستمرة وسيلة لوقف سفك الدماء وعودة المضللين إلى حضن الوطن، وبين الأمين القطري المساعد في معرض حديثه أنه وعلى الرغم من كل شيء لدينا كل يوم مراسيم عفو موضحاً بأننا نعول عليها وعلى المصالحات في بناء لحمتنا الوطنية.

وعن العلاقات السورية المصرية أكد الرفيق الهلال بأننا نتمنى ان تسير العلاقات إلى ما يطمح له الشارعين المصري والسوري.