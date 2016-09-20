الهلال لوفد فيا اراب: المخططات ضد سورية سقطت نتيجة تمسك الشعب بوحدته وصمود الجيش

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس هلال الهلال أهمية دور الوفود التي تزور سورية في نقل حقيقة الأحداث الجارية فيها للاسهام في خلق رأي عام عالمي مساند لقضايانا المحقة والتعريف بالفكر الوهابي التكفيري الهدام الذي تتصدى له.

وخلال لقائه وفد منظمة فيا اراب البرازيل برئاسة عزيز جرجور رأى الهلال “أن الرهانات والمخططات التي حيكت ضد سورية خلال الأزمة سقطت نتيجة متانة وحدتنا الوطنية وقوة وصمود الجيش العربي السوري وحكمة السيد الرئيس بشار الأسد وقوة مؤسساتنا الوطنية التي أمنت مقومات الصمود رغم الحصار الاقتصادي الجائر”.2

ولفت الهلال إلى أن “سورية تؤيد كل الخطوات التي تسهم في حقن الدماء فيها بشرط الحفاظ على سيادتها الوطنية” مؤكدا أن انتصارات الجيش العربي السوري في جميع الميادين هي التي سترسم مستقبل المنطقة.

من جانبه أكد جرجور أن الهدف من الزيارة الاطلاع على حقيقة الأوضاع في سورية مشيرا إلى أن سورية ستحقق انتصارا ناجزا خلال حربها ضد الإرهاب كما انتصرت سابقا على الأعداء الذين استهدفوها.

حضر اللقاء عضو القيادة القطرية لحزب البعث رئيس المكتب الاقتصادي الدكتور مالك علي.

البعث ميديا || وكالات