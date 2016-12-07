الهلال: من يسمون أنفسهم “معارضة” ويزورون “إسرائيل” لا يمثلون أي سوري وهم أتباع

أكد الأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق المهندس هلال الهلال أن من يسمون أنفسهم “معارضة” ويتحدثون باسم الشعب السوري ويطلقون التصريحات بخصوص الجولان العربي السوري المحتل وإمكانية التنازل عنه ويزورون كيان الاحتلال الإسرائيلي لا يمثلون أي سوري ولا يمثلون أنفسهم لأنهم أتباع.

وخلال لقائه الكوادر الحزبية في فرع القنيطرة لفت الرفيق المهندس الهلال إلى أنه “لا يحق لأحد في العالم مهما كانت مكانته وموقعه وقوته أن يتحدث باسم السوريين أو يفرض عليهم أي شيء ينقص من سيادتهم الوطنية” مشددا على أن سورية قوية ولن تتنازل عن أي شيء من ثوابتها الوطنية لأن ” من يملك شعبا كالسوريين وجيشا بطلا كالجيش العربي السوري وقائدا حكيما كالسيد الرئيس بشار الأسد لا يخشى شيئا ولن يتنازل عن ذرة تراب من وطنه”.

وأشار الرفيق المهندس الهلال إلى حرص القيادة على التواصل الدائم مع الفعاليات الأهلية والمجتمعية على مختلف مستوياتها في محافظة القنيطرة بهدف الاستماع إلى الواقع الخدمي والاقتصادي في المحافظة والصعوبات المعيشية للمواطنين داعياً إلى زيادة الجهود المبذولة لإيجاد حلول للمشكلات الخدمية وتركيز الاهتمام بموضوع المصالحات المحلية.

بدوره أشار عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب الشباب القطري الرفيق الدكتور عمار ساعاتي إلى ضرورة الاهتمام بالجانب الفكري لمواجهة الفكر التكفيري الوهابي والعمل على تعزيز الانتماء الوطني بما يحافظ على النسيج الاجتماعي في سورية المستمد من التراث الثقافي.

ودعا الدكتور ساعاتي إلى التركيز على الجوانب الخدمية والمعيشية للمواطنين عبر اللقاءات الجماهيرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بإنجاح مؤتمرات الفرق والشعب الحزبية التي ستعقد خلال الفترة القادمة وضرورة توعية المواطنين للالتحاق بالخدمة الإلزامية ورفد الجيش العربي السوري بالطاقات الشابة .

حضر اللقاء أمين فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق وليد أباظة والمحافظ أحمد شيخ عبد القادر.