الهلال يعلن عن فتح هيئات لذوي الشهداء في فروع الحزب

طالب أعضاء بإيلاء أهمية أكبر للقضايا الخدمية والمعيشية للمواطنين ومكافحة جميع أشكال الفساد ومحاسبة الفاسدين بشكل فوري وعلني وزيادة الاهتمام بالمناهج التربوية.

دعا المهندس هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب خلال فعالية المؤتمر السنوي للشعبة المركزية في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي أعضاء المؤتمر إلى تقديم “رؤى واضحة حول تطوير آليات العمل الحزبي وكل الجوانب الأخرى الخدمية والمعيشية”.

وبين الهلال أنه تم تأسيس هيئات لذوي الشهداء في كل فروع الحزب والعمل جار على تفعيلها لتقدم كل الخدمات لهم نظرا لما قدمه الشهداء من دماء غالية وتضحيات كبيرة في سبيل حماية الوطن والذود عنه منوها بما حققه الجيش العربي السوري من ملاحم بطولية وصمود أسطوري في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

ودعا المهندس الهلال أعضاء المؤتمر إلى “تقديم كل حالة تتعلق بالفساد بشكل واضح وملموس في أي مؤسسة كانت إلى الجهات المعنية لمعالجتها”.

وأشار المهندس الهلال إلى أنه نظرا لما تتصف به المناهج التربوية من أهمية قصوى في تنشئة الأجيال على حب الوطن وقيم الأخلاق فإنها “تلقى عناية واهتماما خاصا من قبل القائمين عليها”.

من جهته أكد أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي حسام السمان أهمية البحث عن طرق للتواصل مع شريحة الشباب بشكل أكبر نظرا لدورهم الفاعل في المجتمع حاضرا ومستقبلا.

وطالب الأعضاء خلال مناقشة التقرير السنوي بتثبيت المعلمين الوكلاء لسد النقص في الكادر التدريسي في وزارة التربية وإقامة مدرسة جديدة في مساكن الصبورة بريف دمشق وإعادة إصدار البطاقات التموينية وإيجاد صيغة للتعاون بين مؤسسات التدخل الإيجابي والفرق الحزبية لتلبية احتياجات المواطنين الأساسية بفاعلية أكبر.

وأشار الأعضاء إلى أهمية تطوير الخطاب الإعلامي وزيادة طبيعة العمل وتعويضات الاختصاص للصحفيين داعين إلى معالجة مشكلة التكليف المالي لمحامي دمشق وإيجاد آلية لتحصيله وتشكيل لجنة قانونية مهمتها مراقبة مشاريع القوانين التي يجري العمل على استصدارها.

بدوره أجاب أمين الشعبة المركزية في فرع دمشق للحزب تيسير بدور على تساؤلات ومداخلات أعضاء المؤتمر مؤكدا ضرورة معالجة القضايا التي طرحت بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين.