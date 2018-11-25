الهلال يلتقي وفداً من الفعاليات الشعبية ووجهاء محافظة درعا

التقى الرفيق المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي في مبنى القيادة المركزية اليوم وفداً من الفعاليات الشعبية ووجهاء محافظة درعا.

ويأتي هذا اللقاء في إطار اهتمام القيادة بأوضاع المواطنين في هذه المحافظة وبحث القضايا والصعوبات التي يواجهها سكانها بعد ان تحقق النصر فيها على الإرهاب وداعميهم.

ونقل الرفيق الهلال للوفد اهتمام السيد الرئيس بأوضاع المحافظة وتوجيهاته بالعمل على معالجة القضايا وتذليل الصعوبات كي تستعيد درعا عافيتها ووضعها الطبيعي.

واستعرض المهندس الهلال التطورات بجوانبها كافة مؤكداً ان سورية ماضية بثبات على طريق النصر المؤزر، وأن النصر في درعا حلقة في سلسلة انتصارات جيشنا الباسل في مناطق الوطن كافة..

وعبر المشاركون في الاجتماع عن فخرهم بالنصر وببطولات الجيش العربي السوري وبسالته ووجهوا تحية ولاء إلى قائد الوطن السيد الرئيس بشار الأسد مؤكدين أن أهالي المحافظة وكل جنوب سورية القريبين من خط النار مع العدو الصهيوني سيبقون درعاً للوطن في مواجهة هذا العدو.

وعرض أعضاء الوفد القضايا التي تعاني منها المحافظة سواء في مجال المصالحات أو في مجال الخدمات أو في مجال الأمن والتربية ومشاكل التسويات والعلاقات المتشابكة التي خلفتها سنوات ارتهان جزء كبير من المحافظة للإرهابيين وداعميهم.

كما عرضوا قضايا القطاع الزراعي وإعادة الاعمار وما يتعلق بعودة المهجرين وآثار فتح معبر نصيب مع الأردن وغيرها من القضايا التي تعاني منها المحافظة..

وقد نوقشت هذه القضايا بكاملها ومقترحات معالجتها مع الرفيق الأمين العام المساعد، والامكانيات الواقعية المتوافرة للتعامل معها، خاصة وأن المحافظة، وكذلك مناطق عديدة من سورية، عانت من حرب عدوانية إرهابية طويلة، ومازالت هناك مناطق في الشمال والشرق تخضع للاحتلال التركي والأمريكي وعصابات الإرهابيين..

وفي نهاية الاجتماع عبر الوفد عن تقديره لهذا اللقاء المثمر وما دار فيه من نقاش جاد وملامسة مباشرة للقضايا الحياتية. كما أعربوا عن تأييدهم المطلق لهذا النهج في التواصل المباشر مع المواطنين مشيرين إلى أنه النهج الأكثر جدوى وإيجابية.

شارك في اللقاء الرفيق د. مهدي دخل الله عضو القيادة المركزية والرفيق حسين رفاعي أمين فرع درعا للحزب.