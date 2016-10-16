الهند.. توقيف 150 طير بتهم التجسس!

قامت الشرطة الهندية بمصادرة أكثر من 150 طير حمام في وادي كشمير بعد الاشتباه باستخدامها من قبل الاستخبارات الباكستانية لأغراض التجسس.

أفادت بذلك Khaleej Times وذكرت أن الشرطة أوقفت بالقرب من الحدود في ولاية جامو وكشمير سيارة شحن مشبوهة محملة بعلب كرتونية وبداخلها طيور حمام بعضها مزودة بحلقات في أقدامها ومعلمة باللون الوردي.

وتقوم الشرطة حاليا بالتحقق من احتمال أن تكون الطيور مدربة لتنفيذ التجسس ونقل الرسائل السرية عبر الحدود بين الهند وباكستان. وقال ممثل الشرطة إنه سيتم إطلاق سراح الطيور بعد انتهاء التحقيق وإعادتها إلى الحياة البرية.

وكان الجيش الهندي قد اعترض يوم 3 تشرين الأول حمامة زاجلة حملت من الأراضي الباكستانية رسالة تهديدات.