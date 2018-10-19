الهند.. مصرع العشرات جراء دهس قطار لحشد كبير

لقي أكثر من 50 شخصا مصرعهم اليوم جراء دهس قطار لحشد كبير من الناس بعد انحرافه عن مساره بضواحي مدينة أمريتسار في ولاية بنجاب شمال غرب الهند.

ونقلت فرانس برس عن مسؤول في شرطة أمريتسار في الولاية الواقعة قرب الحدود الهندية مع باكستان قوله إن “هناك أكثر من 50 قتيلا.. الأولوية الآن هي لنقل الجرحى للمستشفى”.

وبحسب وسائل إعلام هندية فان الحادث المأساوي حصل جراء اصطدام القطار الذي كان يتحرك بسرعة عالية بعد خروجه عن مساره بحشد كبير من الناس ضم ما بين 500 إلى 700 شخص اجتمعوا قرب رصيف المحطة للمشاركة في حفل ديني مشيرة إلى أن الأشخاص لم يسمعوا صوت القطار المقترب بسبب دوي انفجار الألعاب النارية.