الهوية الوطنية في مؤتمر لمركز مداد السبت المقبل

ينظم مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” يومي السبت والأحد المقبلين مؤتمرا حول الهوية الوطنية تحت عنوان “قراءات ومراجعات في ضوء الأزمة السورية” وذلك في قاعة أمية بفندق شيراتون دمشق.

ويتضمن المؤتمر عددا من الجلسات يبحث خلالها المشاركون مواضيع عدة منها فلسفة الهوية والأنا والذات والآخر والعوامل التي تهدد الهوية الوطنية وعلاقتها بالدراما السورية المصورة والمناهج التعليمية.

ويشارك في المؤتمر مختصون وخبراء من أساتذة جامعات وكتاب ومفكرون وباحثون في تجليات الهوية الوطنية السورية.

يذكر أن مركز “مداد” مؤسسة بحثية مستقلة تأسست عام 2015 تعنى بالسياسات العامة والشؤون الإقليمية والدولية وقضايا العلوم السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية.