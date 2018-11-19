الهيئة العامة السورية للكتاب تعلن أسماء الفائزين بجوائزها الأدبية لعام 2018

أعلنت الهيئة العامة السورية للكتاب أسماء الفائزين بجوائزها الأدبية لعام 2018 في مجالات الرواية والترجمة والشعر والقصة القصيرة الموجهة للطفل وحجبت جائزة ممتاز البحرة لفن اللوحة الموجهة للطفل لقلة عدد المتقدمين.

وفي جائزة حنا مينه للرواية فازت بالمرتبة الأولى رواية “فينيقيل” للكاتب أحمد ونوس بينما حلت ثانية رواية “الظل المكسور للياسمينة العرجاء” للكاتب علي محمود بينما فازت بالمرتبة الثالثة رواية “المرفأ امرأة” للكاتب حسام الدين خضور.

كما نوهت لجنة التحكيم برواية “كواكب ” للكاتب محمد الحفري.

أما في جائزة سامي الدروبي للترجمة ففاز بالمرتبة الأولى المترجم عياد عيد عن الرواية المترجمة “الجزيرة الأخيرة” تأليف فاسيلي بيتروفيتش تيشكوف أودويفسكي وفاز بالمرتبة الثانية المترجم عدنان ابراهيم عن الكتاب المترجم “التسونامي السياسي “تأليف سيرغي كورغينيان وجاءت بالمرتبة الثالثة المترجمة زهرة حسن عن الكتاب المترجم “كل النور الذي لا نستطيع أن نراه” تاليف انتوني دوير.

وفي جائزة عمر أبوريشة للشعر فازت بالمرتبة الأولى قصيدة “من يبايعني الحب ” للشاعر منصور حرب هنيدي وبالمرتبة الثانية قصيدة “محاولة لأنصاف جهة سوداء” للشاعر منير خلف بينما فازت بالمرتبة الثالثة قصيدة “للقصيدة سرها” للشاعر أنس بديوي.

كما نوهت لجنة التحكيم بالقصائد التالية لجودتها وهي “ثرثرة” للشاعرة رائدة الخضري و”نور على حب.. حب على نور” للشاعر سامي سليمان و”عطش الروح” للشاعر أسعد الديري “وصبايا المرايا” للشاعر رضوان قاسم.

وفي جائزة القصة القصيرة الموجهة للطفل فازت بالمرتبة الأولى قصة “بطاقات السعادة” للقاصة وجدان ابو محمود وجاءت بالمرتبة الثانية قصة “قلبي حبة فاح” للقاصة ناديا داود بينما فارت بالمرتبة الثالثة قصة “ريحانة والنجوم” للقاصة عبير القتال.

يذكر أن هذه الجوائز ستوزع في حفل سيقام في مكتبة الأسد الوطنية بدمشق ضمن فعاليات يوم الثقافة.