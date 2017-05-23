الهيئة العامة لسوق دمشق للأوراق المالية تناقش سبل تذليل عقبات العمل وآليات تطويره

ناقشت الهيئة العامة للسوق التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية خلال اجتماعها السنوي اليوم عددا من الموضوعات المتعلقة بسبل تذليل عقبات عمل السوق واليات تطويره إضافة إلى البيانات المالية وتقرير مجلس الإدارة عن العام الماضي.

وعرض المدير التنفيذي للسوق الدكتور عبد الرزاق قاسم لأعمال السوق خلال العام الماضي والذي سجل تطورا ونتائج ايجابية مقارنة مع العام 2015 بزيادة بلغت 172 بالمئة. مبينا أن قيمة تداولات السوق حققت قيمة 1ر3 مليارات وبحجم 5ر20 مليون سهم وعدد المتداولين الفعليين منذ بدء التداول حتى الآن 10720 مستثمرا و عدد الحسابات الخاصة بالاستثمار لدى مركز المقاصة و الحفظ المركزي 17540 حسابا وأغلق مؤشر السوق بنهاية العام الماضي عند 52ر1617 نقطة و الذي احتل المرتبة الأولى من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الأول من العام الماضي.

وأشار الدكتور قاسم إلى ما عملت عليه السوق خلال العام الماضي من تكثيف نشاطاتها التوعوية والقيام بكل ما يهدف إلى توضيح مفهوم السوق المالي وتعريف المستثمرين والمهتمين بقوانين وأنظمة السوق وآلية التداول إلى جانب الاستمرار بتوسيع آفاق التعاون وتعزيز علاقاتها مع الجهات العربية والدولية والانضمام اليها لما في ذلك من فائدة في تبادل الخبرات والتجارب معها.

واستعرض رئيس مجلس إدارة السوق محمد غسان القلاع الإجراءات المتخذة والمراحل التي وصل إليها موضع انتقال السوق إلى مقرها في البوابة الثامنة في منطقة يعفور وضرورة توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروع، مثنيا على الجهود التي بذلتها إدارة وكوادر السوق.

من جهته أكد الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الهيئة والسوق منوها بالنتائج الإيجابية التي حققها السوق العام الماضي.

وفي ختام الاجتماع وافق أعضاء الهيئة العامة للسوق بالإجماع على اعتماد البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وانتخاب مفتش حسابات جديدة. اضافة الى تكريم عدد من كوادر وموظفي السوق.

وأغلقت جلسة تداولات سوق دمشق اليوم على حجم تداول قدره 12630 سهما تعود لخمس شركات موزعة على 18 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 892ر4 ملايين ليرة وانخفض مؤءشر السوق 44ر6 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 75ر3050 نقطة وبنسبة تغير سالبة قدرها 21ر0 بالمئة.