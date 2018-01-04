الواقع التمويني في درعا على طاولة البحث

طلب محافظ درعا محمد خالد الهنوس من المعنيين بالواقع التمويني في المحافظة تكثيف الجولات الرقابية على المخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود ووسائط النقل بهدف ضبط العمل ومنع الغش والحد من المخالفات.

وخلال الاجتماع الدوري للمعنيين بالواقع التمويني اليوم لفت المحافظ إلى جهود كوادر حماية المستهلك والشعب التموينية في المدن الكبرى لتخفيض الأسعار من خلال العمل الميداني وضبط المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة ضمن القوانين والأنظمة النافذة مؤكدا الاستعداد التام لتأمين الدعم لكل دوريات التموين.

من جانبه أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس وائل المفلح أن عدد الضبوط التموينية خلال العام الماضي بلغ 1303 ضبوط متنوعة لمخالفات تتعلق بالبيع بسعر زائد أو عدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود بيانات وضبط مواد منتهية الصلاحية وعدم تداول الفواتير وغيرها

وأشار مدير فرع السورية للتجارة غسان مخلوف إلى تحسن قيمة مبيعات الفرع في العام الماضي لتصل إلى 979ر287 مليون ليرة سورية بنسبة أرباح وسطيا تصل إلى 10 بالمئة لكل المنتجات. في حين أشار مدير فرع مؤسسة التجارة الداخلية للمعادن ومواد البناء عمران علاء الفاعوري إلى أن قيمة مبيعات الفرع خلال العام الماضي بلغت 210 ملايين ليرة سورية.

وبين مدير مطحنة اليرموك المهندس حميدي الخليل أن المطحنة وزعت من مستودعاتها خلال الربع الرابع من العام الماضي 2725 طنا من الدقيق ووصلت قيمة المبيعات الى 150 مليون ليرة سورية، مبينا أن شركة الكهرباء بدأت استبدال كابل التوتر المتوسط لمخرج المطحنة بقيمة إجمالية تصل إلى 26 مليون ليرة سورية، موضحا أن استبدال الكابل يعود لانتهاء عمره الافتراضي والانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تنعكس سلبا على عمليات الطحن.