الوحدة السوري يكتسح الوحدات الأردني برباعية في كأس الاتحاد الأسيوي

وضع الوحدة السوري، قدماً في الدور النهائي لمنطقة غرب آسيا، لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد فوزه الساحق على مضيفه الوحدات الأردني بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت.

وتناوب على تسجيل أهداف الوحدة محمد الحسن بالدقيقة 14، محمد الغباش بالدقيقة 75، ورجا نافع بالدقيقتين 78، 84، فيما أحرز هدف الوحدات الوحيد منذر أبو عمارة بالدقيقة 31.

وبات الوحدة، قريباً من التأهل فهو سيلعب بأكثر من خيار لحسم التأهل في لقاء الرد في العاصمة عمان يوم 30 أيار الجاري، حيث يكفيه التعادل أو الخسارة بفارق هدفين، فيما يحتاج الوحدات للفوز 3-0 لضمان تأهله مباشرة.