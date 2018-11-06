الوحدة في صدارة الدوري الممتاز

اعتلى فريق الوحدة صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم مؤقتا بعد فوزه اليوم على جاره المجد بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري.

سجل هدفي المباراة التي جرت على ملعب تشرين بدمشق قصي حبيب وأيمن عكيل في الدقيقتين 11 و 94.

ورفع الوحيدة رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب فيما تجمد رصيد المجد عند النقطة الخامسة في المركز الـ13 وقبل الأخير.

وكانت منافسات هذه الجولة قد بدأت عصر اليوم حيث تغلب جبلة على ضيفه الشرطة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب البعث في جبلة.

وأنهى الشرطة الشوط الأول من اللقاء متقدماً بهدف قاسم بهاء في الدقيقة الخامسة واستطاع جبلة التعويض في الشوط الثاني بهدفي علي سليمان في الدقيقة64 من علامة الجزاء ومصطفى الشيخ يوسف في الدقيقة87.

وتابع فريق الساحل نتائجه الجيدة بعد تعادله الإيجابي مع حطين بهدف لمثله على ملعب الصالة الرياضية في طرطوس وبدأ حطين التسجيل عبر أسعد الخضر من ركلة جزاء عند الدقيقة 43 وعادل الساحل النتيجة ومن ركلة جزاء أيضاً بتوقيع المهاجم محمد قلفاط ، وحسم التعادل السلبي لقاء النواعير مع الوثبة.

وتستكمل الجولة الثامنة غدا بثلاثة لقاءات فيلتقي الاتحاد مع الطليعة على ملعب رعاية الشباب في حلب والكرامة مع الجيش على ملعب خالد بن الوليد بحمص وتشرين مع حرفيي حلب على ملعب الباسل في اللاذقية.

وبهذه النتائج يتصدر الوحدة مؤقتا الترتيب برصيد16 نقطة يليه تشرين بـ 15 نقطة ثم الجيش بـ 14 نقطة فالكرامة والشرطة بـ 13 نقطة ثم الساحل بـ12 نقطة والاتحاد والوثبة والنواعير بـ11 نقطة فالطليعة وجبلة بـ 8 نقاط وحطين بـ 6 نقاط والمجد بـ 5 نقاط وأخيرا “حرفيو حلب” بنقطة وحيدة.