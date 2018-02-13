الوحدة يتعادل مع الفيصلي الأردني في كأس الاتحاد الآسيوي

متابعة-عماد درويش:

تعادل الوحدة ومضيفه الفيصلي الأردني بهدفين لهدفين في المباراة التي جمعتهما أمس في العاصمة الأردنية عمان ضمن منافسات المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم.

المباراة حفلت بالكثير من الإثارة خاصة في الشوط الثاني، وكان الوحدة المبادر بالتسجيل عبر باسل مصطفى بالدقيقة السابعة من عمر المباراة ومن ثم اعتمد على تقوية خطه الدفاعي ما سمح للفيصلي بالتقدم والسيطرة على وسط الملعب وهدد مرمى الوحدة بأكثر من مرة خطرة تصدى لها الحارس خالد إبراهيم لينتهي الشوط الأول بتقدم الوحدة.

في الشوط الثاني ارتفع الأداء من كلا الفريقين فامتد الوحدة للهجوم وأهدر فرصتين عبر الحمدكو، في المقابل نجح الفيصلي من تسجيل التعادل عبر البولندي لوكاس بالدقيقة 74 وقبلها أنقذ حارس الوحدة عدة كرات خطرة، ليعود الوحدة مجدداً للهجوم ولينجح المصطفى في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة 80 لكن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث سجل الفيصلي التعادل عبر يوسف الرواشدة بالدقيقة 82 وبلغت الإثارة ذروتها في الدقائق الأخيرة وكاد الوحدة أن يسجل عبر الشلحة في المقابل حافظ حارس الوحدة الإبراهيم على نقطة التعادل لفريقه بتصديه لرأسية لوكاس الخطيرة لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لهدفين.

وتصدر الأنصار اللبناني المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على مضيفه ظفار العُماني 2-0، فيما توقف رصيد الفيصلي والوحدة عند نقطة واحدة لكل منهما.