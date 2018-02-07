الوحدة يهزم الجيش ويتصدر الدوري السوري لكرة القدم

انتزع فريق الوحدة صدارة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على فريق الجيش بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي اقيمت اليوم على ملعب الفيحاء بدمشق ضمن المرحلة الرابعة عشرة “الأولى إيابا” من المسابقة.

سجل هدف المباراة باسل مصطفى في الدقيقة 51 بعد متابعته لكرة عرضية استقرت على يمين حارس الجيش شاهر الشاكر.

وتستكمل المرحلة يوم الجمعة القادم بلقاء كل من الطليعة مع تشرين على الملعب البلدي في حماة والشرطة مع المحافظة على ملعب الأخير في دمشق وحطين مع النواعير على ملعب الباسل في اللاذقية والمجد مع الوثبة على ملعب تشرين في دمشق والاتحاد مع حرفيي حلب على ملعب رعاية الشباب في حلب وأخيرا الكرامة مع الجهاد على الملعب البلدي في حمص.

وبهذه النتيجة يتصدر الوحدة ترتيب الفرق بـ31 نقطة يليه الجيش بـ30 نقطة فالاتحاد بـ28 نقطة.