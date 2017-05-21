الوحدة يهزم الشرطة ويصبح ثالثاً في الدوري الممتاز لكرة القدم

فاز فريق الوحدة على الشرطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم في منافسات الجولة السادسة عشرة “الأولى إيابا” من الدوري الممتاز لكرة القدم في ملعب الفيحاء بدمشق.

سجل أهداف الوحدة أسامة أومري عند الدقيقة 36 ورجا رافع في الدقيقتين 73 و80 بينما سجل للشرطة سعيد البرو في الدقيقة الأولى من المباراة وحمود الحمود في الدقيقة 64.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث بعد المتصدر الجيش 37 نقطة والوصيف تشرين 35 نقطة بينما تجمد رصيد الشرطة عند 27 نقطة في المركز الخامس.

وافتتحت المرحلة أمس الأول بفوز تشرين على جبلة بهدفين دون مقابل والاتحاد على الفتوة بهدف وحيد والكرامة على النواعير بثلاثة أهداف مقابل لا شيء والجزيرة على حطين بهدف وحيد وتعادل الطليعة مع الوثبة بهدف لكل منهما.

وتختتم الجولة غداً بلقاءي الحرية مع الجيش على ملعب رعاية الشباب بحلب والمجد مع المحافظة على ملعب تشرين بدمشق.