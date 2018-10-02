الورشات الفنية تبدأ بعمليات تنظيف وتأهيل سد الضمير

بدأت الورشات الفنية لدى الهيئة العامة للموارد المائية عملها بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنظيف وتأهيل سد الضمير بريف دمشق.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل تبدأ بترحيل كميات الطمي المتراكمة نتيجة السيول والكشف عن بئر التصريف وترميم وتدعيم جسم السد.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يعد تجربة نوعية كونه ينفذ بالاعتماد على قدراتها الذاتية وكوادرها البشرية وباستخدام الاليات اللازمة من مختلف مديريات الموارد المائية بالمحافظات ما سيسهم بتوفير مبالغ مالية كبيرة.

وسد الضمير سد ترابي تبلغ سعته التخزينية مليونين و150 ألف متر مكعب.