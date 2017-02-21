الوزير أوكيان: أردوغان يشكل خطرا على تركيا والمنطقة

أكد وزير العمل التركي الأسبق يشار أوكيان أن رئيس النظام التركي رجب طيب اردوغان ينتهج سياسات استفزازية ضد فئات الشعب كافة وبات يشكل خطرا على تركيا والمنطقة من خلال سياسات الاستبداد والظلم والتصعيد التي ينتهجها في الداخل وتدخله في الشؤون السورية.

وقال أوكيان في مقابلة مع قناة “الشعب” التركية: “لقد بات واضحا أن اردوغان لن يتردد في جر تركيا إلى حرب أهلية في حال رفض الشعب التركي للتعديلات الدستورية كما أنه مستمر في تدخله السافر في سورية وهذه المرة بالتنسيق والتعاون مع واشنطن التي تخطط لحرب إقليمية جديدة في المنطقة عبر تهديداتها لإيران وخدمة لإسرائيل فقط”.

وأضاف اوكيان: “أن ما يهم اردوغان هو ضمان مستقبله الشخصي والسياسي من خلال التعديلات الدستورية التي يريد لها إن تمنحه كل الصلاحيات المطلقة ليقيم نظاما ديكتاتوريا” لافتا إلى أن ما يخاف منه اردوغان هو المحاكمة بسبب قضايا الفساد الخطيرة التي تورط بها وعائلته أو العلاقة مع الجماعات الإرهابية في سورية بدليل لهجة التهديد التي يستخدمها خلال حملته الدعائية.

وكان الإعلامي والأكاديمي التركي أرول مترجملار وصف مساعي رئيس النظام التركي لتغيير الدستور بأنها جزء من محاولاته لإقامة نظام استبدادي ديكتاتوري والتخلص من النظام العلماني وإقامة نظام رجعى متخلف لا فرق بينه وبين أنظمة الخليج” واصفا هذا المسار بأنه “خطير جدا” وخاصة بعد نهج أردوغان الذي خلق لتركيا الكثير من المشاكل المعقدة والخطيرة عبر التدخل السافر في سورية ودعم المجموعات الإرهابية فيها وتحالفه مع دول الخليج والدول الامبريالية.