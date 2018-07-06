الوزير السابق عمران الزعبي في ذمة الله

نعت الجبهة الوطنية التقدمية والقيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ووزارة الإعلام ونقابة المحامين عمران الزعبي نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية وزير الإعلام الأسبق الذي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وسيشيع جثمان الفقيد يوم غد السبت من مشفى الشامي حيث يصلى عليه عقب صلاة الظهر في جامع بدر بالمالكي ثم يوارى الثرى في مقبرة باب الصغير.

الراحل الزعبي من مواليد دمشق 1959 ويحمل إجازة في الحقوق من جامعة دمشق.. محام وله عدد من المؤلفات والدراسات والأبحاث السياسية والقانونية والإعلامية.

عين وزيرا للإعلام عام 2012، وفي عام 2016 عين نائباً لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية واستمر في منصبه حتى وفاته.