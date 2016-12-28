الوزير الشعار: التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق وفر المناخ الملائم لانتشار المخدرات

ناقشت اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات برئاسة اللواء محمد الشعار وزير الداخلية خلال اجتماعها اليوم جهود الجهات المعنية للحد من انتشار المخدرات ونشر الوعي حول خطورتها وآثارها السلبية على المجتمع وحمايته من آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين الوزير الشعار أن وجود التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق وفر المناخ الملائم لانتشار المخدرات حيث تعمل على تهريب هذه المواد عبر بعض المعابر والحدود التي توجد فيها هذه التنظيمات بهدف التعاطي والإتجار لاستهداف وتخريب المجتمع السوري.

وأكد اللواء الشعار أن الحرب الإرهابية التي تواجهها سورية لن تثني عزيمتها عن مكافحة المخدرات منوها بانتصارات شعبنا في حلب والتي تشكل منعطفا كبيرا وتؤسس لمرحلة جديدة تكون بداية النهاية للحرب التي تشن على سورية وعودة كل الاراضي السورية الى حضن الوطن والشعب السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد.

وأضاف وزير الداخلية.. أن سورية لن تألو جهدا يمكن أن يسهم في مكافحة ظاهرة المخدرات وقد انضمت إلى الاتفاقيات الدولية الخاصة بمحاربة ظاهرة المخدرات وتولي إدارة مكافحة المخدرات اهتماما كبيرا من خلال إعداد عناصرها وتأهيلهم منوها بالجهود الذي يبذلها ضباطها وعناصرها في مكافحة هذه الظاهرة.

وبين الوزير الشعار أن مكافحة جرائم المخدرات والوقاية منها مسؤولية مشتركة لذلك لا بد من تضافر الجهود الحكومية والأهلية والمنظمات الشعبية والمؤسسات الحزبية ن

وأضاف الوزير الشعار أنه لا بد من إيجاد آليات مبتكرة ترتقي بمستوى المكافحة للحد من خطر المخدرات على مجتمعنا وضبط المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة

من جانبه العميد رائد خازم مدير ادارة مكافحة المخدرات بين أن الادارة وفروعها في المحافظات تمكنت من ضبط العديد من شبكات التهريب حيث بلغ عدد القضايا خلال العام 2016 الجاري4131 قضية وبلغ عدد المتهمين 5238.

وتمكنت إدارة مكافحة المخدرات من مصادرة كميات مختلفة منها 1 طن و81 كغ و697 غراما من الحشيش المخدر وأربعة كيلو وأربعمئة وخمسة غرامات هيروين مخدر وتسعون غرام كوكايين مخدر ومليون وتسعمئة وتسعة وتسعون ألفا وستمئة وثلاث وثلاثون حبة حبوب دوائية نفسية وأربعة ملايين ومئة ثمانون ألف حبة حبوب كبتاغون ومئتان وثمانية وخمسون غراما من مادة القنب الهندي وأربعة وأربعون غراما من مادة الماريجوانا.