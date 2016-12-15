الوزير الغربي يشارك حملة الوفاء للوطن ولقائد الوطن

انطلقت بحضور السيد الدكتور عبد الله الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ظهر اليوم حملة الوفاء والولاء للوطن ولسيد الوطن الرئيس الدكتور بشار الأسد التي ينظمها تجمع شباب الوحدة الوطنية بالتعاون مع الوزارة.

وتتضمن الحملة أطول رسالة في العالم وفاءً للوطن ولقائد الوطن الرئيس الدكتور بشار الأسد وعليها تواقيع جميع فئات وأطياف وشرائح المجتمع السوري بما فيهم العاملين في الوزارة وقد عبر العاملون في تواقيعهم و رسائلهم عن اعتزازهم وتقديرهم للانتصارات التي يحققها جيشنا العربي السوري بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد ضد قوى الإرهاب والإجرام وأكدوا حرصهم على المضي قدماً لتنفيذ توجيهات سيادته في إعادة إعمار سورية الحديثة والمتطورة يداً بيد ولتعود كما هي مركز الإشعاع والحضارة والإنسانية .

كما تضمنت الرسالة دعاوى وجهها المشاركون في الحملة للمحاكم الدولية ضد القوى الأمريكية الصهيونية الاستعمارية الرجعية التي تمارس أبشع أنواع الإرهاب والحصار الاقتصادي ضد أبناء شعبنا بهدف تجويعه وتدمير قواه الاقتصادية.

البعث ميديا|| متابعة بلال ديب