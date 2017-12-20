الوزير ترجمان: انتصار حلب هو انتصار لحضارة سورية وتاريخها

انطلقت اليوم الاحتفالية الفنية “حلب تنتصر” التي تنظمها المؤسسة العربية للإعلان احتفاء بالذكرى السنوية الأولى لانتصار حلب على الإرهاب وذلك على مسرح نقابة الفنانين بالمدينة.

وقال وزير الإعلام المهندس محمد رامز ترجمان خلال حضوره الاحتفالية:”اليوم نحتفل بذكرى انتصار حلب على الإرهاب هذه المدينة التي تستعيد القها ورونقها وبهاءها “لافتاً إلى أن انتصار حلب هو انتصار لسورية وحضارتها وتاريخها وانتصار لكل إنسان شريف.

وأوضح وزير الإعلام أن كل حجر وركن في حلب يروي حكاية صمود وصبر وانتصار وأن المرحلة القادمة تحتاج من الجميع تضافر الجهود لبناء ما دمره الإرهاب.

وقدم كل من الفنانين فاهيه ومصطفى دغمان وناديا منفوخ وطلال الباشا أغاني وطنية وطربية.

حضر الاحتفالية التي تستمر 3 أيام محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل نجار وقائد شرطة المحافظة وعدد من المديرين العامين للمؤسسات الإعلامية ورئيس مجلس المدينة وعدد من أعضاء قيادة فرع حلب للحزب والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وجمهور غفير من أهالي حلب.