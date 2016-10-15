الوزير حمود يدعو إلى إعادة تشغيل شاحنات الشركة السورية الأردنية

دعا وزير النقل المهندس علي حمود إلى إعادة تشغيل شاحنات الشركة السورية-الأردنية وإعادة إحياء عمل الشركة وتفعيل دورها.

وأكد حمود خلال جولته على مقر الشركة في طرطوس حرص الوزارة تذليل كل العقبات التي تقف في وجه عمل هذه الشاحنات التي توقفت عن العمل خلال الفترة السابقة لأسباب فنية وإدارية، مشيرا إلى أهمية حل الإشكاليات العالقة مع الجانب الأردني والوصول إلى حل توافقي بشكل تدريجي يسهم في عودة شاحنات الشركة في فرع سورية للعمل.

وطلب الوزير من المعنيين اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترفيق الشاحنات وتقديم الخدمات اللازمة لها من صيانة وحوافز مادية وتشجيعية للسائقين والعاملين إضافة إلى منحهم تسهيلات وتخفيف رسوم دخول المرافئ والتفريغ والتحميل بما يسهم في دعم القطاع العام ويحقق أرباح وعوائد للخزينة العامة وبما يسهم في عودة إقلاعها للعمل خلال فترة قريبة.