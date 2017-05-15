الوزير يازجي لمديري الصحة في المحافظات: آلية صارمة لصرف الأدوية

بحث وزير الصحة الدكتور نزار يازجي مع مديري الصحة في المحافظات آليات تأمين احتياجات المؤسسات الصحية من أدوية وتجهيزات ومستلزمات طبية ضمن خطة تراعي الأولويات والإمكانيات.

وزير الصحة أكد ضرورة وضع دراسة متكاملة للاحتياجات ومصادر تأمينها بعيدا عن الازدواجية. مبينا أن تلبية هذه الاحتياجات ستكون ضمن الإمكانيات وحسب الأولويات في ظل الظروف الراهنة.

ودعا الوزير يازجي إلى وضع آلية ضبط صارمة لصرف الأدوية، ولا سيما الخاصة بالأمراض المزمنة ضمن المراكز الصحية والمشافي وأتمتة بيانات المستفيدين لتحديد الحاجة وتجنب الهدر.

وشدد وزير الصحة على ضرورة ضبط تأمين التجهيزات والمستلزمات الطبية عبر التأكد من مصادرها وجودتها وإمكانية صيانتها. داعيا إلى الإسراع بوضع

الموازنة الاستثمارية والجارية للعام القادم.

ولفت وزير الصحة إلى أن “الظروف الراهنة تستدعي آليات تفكير جديدة تساعد على إيجاد الحلول ضمن الإمكانيات المتاحة” وبما يضمن استمرار الخدمة الطبية والعلاجية والدوائية لجميع المرضى والمصابين.

بدورهم استعرض مديرو الصحة واقع المشافي والمراكز الصحية في المحافظات والمعوقات التي تواجههم ولا سيما المتعلقة بتأمين بعض الأصناف الدوائية والتجهيزات الطبية.

تجدر الإشارة إلى أن المشافي العامة والمراكز الصحية قدمت خلال العام الماضي أكثر من 41 مليون خدمة طبية في مختلف المحافظات رغم خروج عشرات المؤسسات الصحية من الخدمة جراء الاعتداءات الإرهابية الممنهجة التي تستهدفها.