الوز: إيصال الكتاب المدرسي إلى جميع المناطق

أكد الدكتور هزوان الوز وزير التربية خلال افتتاحه اجتماع المجلس الإنتاجي للمؤسسة العامة للطباعة في دورته الـ 38 أن المؤسسة أنجزت خطتها الطباعية للعام الدراسي 2016-2017 والبالغة 70 مليون نسخة كتاب مدرسي للفصلين الدراسيين الأول والثاني رغم الصعوبات الكبيرة والاعتداءات المتكررة على مستودعات المؤسسة والمدارس.

وبين الدكتور الوز أن العام الحالي “كان متميزا لجهة تنفيذ الخطة الطباعية بوقت مبكر وتوزيعها على كل المحافظات حيث تم نقل الكتب المدرسية والوسائل التعليمية والحقائب المدرسية جوا إلى المحافظات الشرقية كما وزعت الكتب على مدارس مناطق ريف دمشق “الغوطة” ببلداتها ومحافظة إدلب وتم استلامها من قبل أطر وزارة التربية بمساعدة المجتمع المحلي” تنفيذا لتوجيهات الحكومة في إيصال الكتاب المدرسي إلى الطلبة في جميع المناطق.

ونوه وزير التربية بالجهود المبذولة للعاملين في المؤسسة والتي ساهمت بشكل فاعل في إيصال الكتاب المدرسي إلى الطلبة قبل بداية العام الدراسي لافتا إلى دور مطابع القطاع العام التي قامت بطباعة الكتاب المدرسي بالجودة المطلوبة إلى جانب البدائل رغم الظروف الراهنة.