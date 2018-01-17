الوز: القطاع التربوي «مقبول» وسيتم تعيين الناجحين في مسابقة الوزارة

أعلن وزير التربية الدكتور هزوان الوز أن 19378 شخصاً نجحوا في مسابقة الوزارة الأخيرة وسيتم تعيين العدد الأكبر منهم في مديريات التربية وأنه تم إعداد كتيب خاص حول دور التربية في مكافحة التطرف والإرهاب لتعميمه على مؤلفي المناهج.

واعتبر الوز في لقاء خاص مع وكالة الأنباء سانا ينشر كاملا يوم غد أن المناهج التربوية المطورة حققت “تغييراً نوعياً في النظام التربوي وأن ما تم نشره من معلومات مغلوطة حولها يهدف إلى تشويهها مبيناً أن الوزارة تعمل على تطبيق منهاج الفئة ب في المناطق المحررة من محافظتي الرقة ودير الزور وتم التحاق 50 ألف تلميذ وفق هذا المنهاج حتى عام 2017 في 432 مدرسة بمختلف المحافظات.

ووصف الوز التعاون ما بين وزارة التربية والمنظمات الدولية التي تدعم القطاع التربوي بأنه “مقبول إلى حد ما” مشيراً إلى إعادة تأهيل 1388 مدرسة حتى عام 2017.

ويتضمن اللقاء إجابات حول إجراءات ضبط الامتحانات والعملية التربوية.