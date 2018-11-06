الوطن وألوان الجمال في ديوان “بوح الشجر”

استضافت مكتبة روبرت سكاف في الكنيسة الإنجيلية المشيخية بحمص حفل توقيع ديوان” بوح الشجر” للشاعرة الدكتورة مادلين طنوس، ويضم الديوان قصائد وطنية وغزلية ويندرج في إطار من الشعر الوجداني والإنساني.

الديوان يضم بين دفتيه 33 قصيدة عمودية وتفعيلة وسمته بوح الشجر نسبة إلى إحدى قصائدها وهو يلائم المضمون الذي يكتنز بين سطوره البوح الوجداني.

وحول الديوان رأى عماد إبراهيم موجه اختصاصي باللغة العربية أنه جمع شتى ألوان الجمال الماثلة في الطبيعة وتغنى بالوطن والجلاء في نيسان مشيرا إلى أنها حاولت ببعض قصائدها أن تخنق صوت الحزن في داخلها حين ارتدت ثوب الفرح والسلام فضلا عن غنى قصائدها بالصور الشعرية الجميلة المبتكرة والخيال الخصب والأسلوب الرشيق والعبارات التي تتلاءم وروح العصر وعمق التفكير والثقافة الشمولية.

بدوره اعتبر الأديب رفعت ديب أن الشاعرة طنوس غارقة في ذاتيتها لأن الذاتية والغنائية هي أهم خصائص الإبداعية والرومانسية كما كان حضورها كأنثى طاغيا في قصائد بوح الشجر من خلال لغتها الهامسة ومفرداتها القريبة من الحياة اليومية والمشحونة بطاقات عاطفية حارة.