الوفد البرلماني الأردني يلتقي وزراء النفط والسياحة والعدل…لايوجد قائمة مطلوبين أردنيين للقضاء السوري

بحث وزير العدل القاضي المستشار هشام الشعار خلال لقائه اليوم وفدا برلمانيا أردنيا يضم عددا من رؤساء اللجان في البرلمان الأردني برئاسة النائب عبد الكريم الدغمي سبل تطوير علاقات التعاون المشترك في المجالات القانونية والقضائية وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين.

واستعرض الجانبان عددا من الاتفاقيات المبرمة بين سورية والأردن الخاصة بالتعاون القضائي وتسليم المطلوبين ونقل المحكومين.

وأكد النائب الدغمي وأعضاء الوفد ضرورة استمرار التنسيق بين وزارتي العدل في سورية والأردن في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصلحة الجانبين.

وفي رده على سؤال من أعضاء الوفد عن وجود قائمة مطلوبين للقضاء السوري موجودين في الأردن.. نفى وزير العدل وجود مثل هذه القائمة، معتبرا أن هذا يندرج ضمن حملة تضليل ونشر للشائعات يراد منها التشويش على عودة الأوضاع في سورية إلى طبيعتها.

من جهته بحث المهندس بشر يازجي وزير السياحة خلال لقائه وفدا يضم عددا من رؤساء اللجان في مجلس النواب الأردني برئاسة أندريه حواري رئيس لجنة السياحة والآثار أشكال التعاون السياحي بين البلدين.

وأكد الوزير يازجي أن قطاع السياحة شهد مؤخرا حالة من التعافي عبر إعادة تأهيل وافتتاح المنشآت السياحية وإقامة عدد من المشاريع.

من جانبهم أكد أعضاء الوفد أن سورية كانت وستبقى وجهة للسياح الأردنيين الأمر الذي يجب وضع برامج سياحية مشتركة بين البلدين.

كما بحث المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية خلال لقائه المهندس هيثم زيادين رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية بمجلس النواب الأردني والوفد المرافق آفاق التعاون المشترك في مجال الطاقة والغاز.

وفي تصريحات للإعلاميين عقب اللقاء أكد الوزير غانم أن لجانا مشتركة ستتشكل خلال الفترة القادمة لدراسة إمكانية تنفيذ وتطبيق الرؤى التي طرحت.

ولفت زيادين إلى أنه تمت مناقشة إمكانية استثمار خط الغاز العربي الذي يمتد إلى سورية ولبنان من قبل الجانب السوري.

وأشار النائب خالد أبوحسان رئيس لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب الأردني إلى ان زيارة الوفد تهدف إلى مد جسور التعاون والأخوة مع سورية.