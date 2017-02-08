الوفد البرلماني الروسي يزور مدارس أبناء الشهداء ومشفى الأطفال الجامعي

أعرب منسق مجموعة نواب مجلس الدوما للتعاون مع مجلس الشعب السوري رئيس الوفد ديمتري سابلين عن سعادته بلقاء طلاب مدارس أبناء الشهداء ومنهم من زار روسيا الاتحادية سابقا وكونوا علاقات تواصل ما زالت مستمرة مع أبنائها متمنيا زيارة الكادر التدريسي أيضا إلى روسيا.

وخلال جولة الوفد البرلماني والطبي والإعلامي الروسي الذي يزور سورية على مدرسة أبناء الشهداء اليوم نقل سابلين محبة وتضامن أطفال وطلاب روسيا إلى أصدقائهم في سورية واعتزازهم بهم مشيرا إلى أن “توحد الأطفال السوريين والروسيين أمر مغيظ للأميركيين لما يعتبرونه من خطر مستقبلاً” بينما تؤمن روسيا بهذا التوحد حيث تستمد من الأطفال المعنويات الإيجابية باقتراب النصر ودحر الإرهاب.

من ناحيتها لفتت المدير العام للهيئة العامة لمدارس أبناء وبنات الشهداء شهيرة فلوح إلى العلاقات القوية والمتينة والأسرية التي تربط الشعبين السوري والروسي مبينة أن هناك دعوة سنوية مقدمة من روسيا لأبناء وبنات الشهداء في سورية.

ونوهت فلوح بغنى وفائدة الزيارات السابقة للطلاب تعليميا مؤكدة أن أبناء وبنات الشهداء موضع اهتمام كل السوريين وقيادتهم وجيشهم.

ووزع الوفد هدايا مرسلة من أبناء روسيا إلى سورية تعبيرا عن محبتهم وتضامنهم معهم.