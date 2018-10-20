الوفد السوري يشارك في ورشة خاصة بالبرلمانيين “سيداو”

بمشاركة سورية أقام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف ورشة عمل خاصة بالبرلمانيين حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.

وأكدت عضو مجلس الشعب سلام سنقر أن الدستور السوري كفل حقوق المرأة مشددة على أن كل ما حصل خلال الحرب على سورية لن يزيد المرأة السورية إلا قوة ومنعة لتأخذ دورها إلى جانب الرجل في بناء المجتمع.

وتساءلت سنقر عن آلية تحقيق اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في الوقت الذي تتعرض فيه نساء الجولان السوري المحتل لممارسات قمعية من سلطات الاحتلال الاسرائيلي على مدى سنوات إضافة إلى الاعتقالات التعسفية لهن ولأطفالهن وزجهم بالسجون دون محاكمات.

يذكر أن سورية انضمت عام 2002 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”.