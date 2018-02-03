الوفد الوزاري يزور صافيتا ويستمع لمطالب الأهالي

تركزت مداخلات أهالي منطقة صافيتا والقرى التابعة لها على ضرورة تقديم الدعم المادي لمجلس مدينة صافيتا ومجالس الوحدات الادارية في قطاع المنطقة لتتمكن من انجاز المشاريع الخدمية والتنموية الخاصة بها.

وطالب الأهالي خلال لقائهم اليوم في المركز الثقافي العربي بمدينة صافيتا أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة طرطوس بتخصيص صافيتا بمشفى حكومي وشق المزيد من الطرق الزراعية وإعادة تأهيل الطرق المنفذة سابقا وحل مشكلة أملاك الدولة في قرى المعوانة وتركب وام حوش وتوسيع الشبكة الهاتفية بوحدات ضوئية في المناطق البعيدة عن مراكز الهاتف.

ودعا الأهالي لإيجاد حل لمشكلة الدوام النصفي في المدارس والاستفادة من الموقع الملاصق لكراجات الانطلاق الحالية في صافيتا كموقع بديل من الكراجات الحالية واتمام مشروع الكورنيش الجنوبي والاسراع بإنجاز محطات المعالجة لوقف التلوث عن سد الشهيد باسل الأسد والبحث عن موقع لإقامة سوق شعبية لمنح رخص الاكشاك فيها.

رئيس اللجنة الوزارية المهندس علي حمود وزير النقل وافق خلال اللقاء على منح مبلغ 800 مليون ليرة سورية لمصلحة مجلس مدينة صافيتا منها 250 مليون ليرة سورية لبلدة مشتى الحلو لافتا إلى الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به محافظة طرطوس حيث تم تخصيص 22 مليارا خلال العام 2017 لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بالمحافظة.

وأكد الوزير حمود أهمية البحث عن مشاريع استثمارية تنموية لمصلحة الوحدات الإدارية واستعداد الحكومة لمنح قروض لتمويل أي مشروع صغير للوحدة الادارية أو بالتشارك مع القطاع الخاص لافتا إلى قرار وزارة النقل بتحويل طرق صافيتا خط جديد وصافيتا دريكيش وصافيتا مشتى الحلو من طرق محلية إلى طرق مركزية للعمل على تحسينها وصيانتها بشكل دائم.

وبين وزير النقل أن مشروع تصنيع وتوزيع الشاخصات المرورية في مختلف أنحاء المحافظة تم رصد التمويل اللازم له وشراء المواد الاساسية متوقعا تركيب الشاخصات خلال الصيف القادم.

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى دعا مجلس مدينة صافيتا الجديد للقيام بدوره على أكمل وجه وأن يعوض نقص الخدمات التي حصلت في السابق لافتا إلى وضع مصفوفة تنفيذية لمشاريع منطقة صافيتا اهمها المنطقة الصناعية بكلفة تتجاوز مليار ليرة سورية ورصد مبلغ 190 مليون ليرة كرقم تأشيري لتوسيع مبنى العيادات الشاملة وتحويلها إلى مشفى عام ومبلغ 400 مليون للأعمال في مشفى سبة.

واطلعت اللجنة الوزارية على عدد من المشاريع الخدمية والتنموية في منطقتي صافيتا ومشتى الحلو حيث زارت موقع المنطقة الصناعية والموقع المقترح لإنشاء سكن شعبي في السيسنية والموقع المقترح لإقامة سدة مائية في دوير الملوعة والموقع المقترح لإقامة سوق هال في ضهر البساتين وموقع مشروع مركز الانطلاق في مشتى الحلو ومركز منح البطاقة الذكية في المركز الثقافي بصافيتا.

ودعا رئيس اللجنة الوزارية لإنجاز اضبارة الاستملاك والدراسة للطريق الواصل إلى المنطقة الصناعية بصافيتا ليتم تأمين التمويل اللازم له واستكمال الدراسات الجيولوجية للموقع المقترح لإقامة سدة مائية في دوير الملوعة وإعادة دراسة الموقع والغابة المحيطة بشكل سياحي تنموي.

ووافق وزير النقل على طلب أهالي ضهر البساتين التابعة لبلدة الكفرون لتوسيع مدخل المنطقة السياحية من مفرق البارقية حتى مشتى الحلو بطول خمسة كيلومترات وتحويله من طريق محلي إلى طريق مركزي.

محافظ طرطوس دعا إلى إعادة دراسة المخطط التنظيمي في بلدة السيسنية بشكل حضاري وتوزيع الخدمات بشكل لائق على أن يخصص الموقع المقترح لسوق هال وسكن شعبي فقط داعيا رئيس البلدة لإعداد دراسات وجدوى اقتصادية لمشاريع تنموية بالبلدة لتمويلها عبر قروض دون فوائد.