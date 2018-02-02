الوفد الوزاري يواصل جولته في طرطوس

واصل الوفد الوزاري جولته الميدانية في محافظة طرطوس لليوم الثالث على التوالي وشملت الموقع المقترح لمشروع إنشاء سد قنية في برمانة المشايخ وموقع مشروع المنطقة الصناعية وغابة التلة وسد الصوراني في الشيخ بدر إضافة إلى زيارة جزيرة أرواد.

وتركزت مطالب أهالي الشيخ بدر خلال لقائهم الوفد في المركز الثقافي على ضرورة إقامة محطات معالجة للصرف الصحي وتوسيع شبكة الطرق المركزية والفرعية بشكل يخدم المنطقة سياحيا ويربطها بالمناطق المجاورة لها وإقامة مراكز صحية في بعض المناطق ودعم الصناعات الريفية التقليدية وإعادة النظر ببدلات الاستملاك وضرورة اقامة مبنى عيادات خارجية لتخفيف الضغط عن مشفى الشيخ بدر.

رئيس اللجنة الوزارية المكلفة تتبع تنفيذ المشاريع الخدمية والحيوية بطرطوس وزير النقل المهندس علي حمود أشار في تصريح للصحفيين إلى اتخاذ بعض الاجراءات التي تؤدي إلى تحسين غابة التلة بدعم من وزارة السياحة وبالتعاون مع محافظ طرطوس لافتاً إلى دراسة مقترح ضخ المياه من سد الصوراني إلى المناطق المرتفعة بجواره.

وأكد الوزير حمود تخصيص نصف مليار ليرة سورية من وزارة النقل لإنجاز المشاريع الطرقية التنموية في منطقة الشيخ بدر مشيراً إلى تقديم كل ما يلزم لتطوير الخدمات السياحية والاستثمارية في متحف الشيخ صالح العلي.

ضرورة تفعيل جمعية نقل الركاب وإنشاء نقابة للبحارة وتفعيل الرقابة على مراكب نقل الركاب لجهة جاهزية المركب والقدرة الاستيعابية له

وخلال زيارة الوفد الحكومي إلى جزيرة أرواد استمع إلى مطالب الأهالي التي تركزت حول ضرورة تفعيل جمعية نقل الركاب وإنشاء نقابة للبحارة وتفعيل الرقابة على مراكب نقل الركاب لجهة جاهزية المركب والقدرة الاستيعابية له وأجور النقل وحاجة أرواد لآليات مناسبة لنقل القمامة .

وزير النقل أكد أن سبب الزيارة للجزيرة هو الاطلاع على واقع الجزيرة وتقديم كل ما يلزم للنهوض بها لافتاً إلى الأعمال التي قامت بها وزارة النقل من تنظيم دفتر البحارة بما يمكن أهالي أرواد من إصدار الشهادات البحرية في سورية مباشرة.

ووافق الوزير حمود على طلب محافظ طرطوس تخصيص مبلغ 75 مليون ليرة سورية للمشاريع التنموية في جزيرة أرواد.

وزير السياحة المهندس بشر اليازجي قال في تصريح مماثل:”إن الهدف من زيارة الوفد الوزاري إلى طرطوس هو النهوض بالواقع السياحي والخدمات السياحية المقدمة مع التركيز على السياحة الريفية وتنمية جزيرة أرواد بالشكل الأمثل” لافتاً إلى خطة التعاون بين وزارة السياحة ومحافظة طرطوس لتحسين الواقع الخدمي في أرواد والوقوف على واقع المباني والتجميل العمراني في بعض الأماكن على الجزيرة.

ودعا اليازجي إلى تحسين صناعة القوارب وتقديم الدعم اللازم لها وإنشاء مركز سياحي في أرواد وتنظيم النقل السياحي إلى الجزيرة والقيام بما يلزم لإقامة مهرجان “أرواد لكل سورية” … كما دعا المعنيين في غابة التلة لإعداد الدراسات اللازمة للبنى التحتية وتنميتها بشكل أفضل ودراسة إمكانية إقامة منتجع طبي.

محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى أكد على عقد ورشة عمل في اقرب وقت حول جزيرة أرواد للوقوف على متطلباتها ودراسة التنظيم العمراني والتوظيف السياحي والخدمي فيها.