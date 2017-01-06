الولايات المتحدة.. اختيار دان كوتس مديرا للمخابرات القومية

أعلن مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن ترامب اختار السناتور السابق دان كوتس (73 عاما) مديرا للمخابرات القومية.

وسيتم الإعلان الرسمي عن قرار تعيين كوتس هذا الأسبوع.

ويعمل ترامب حاليا على إصدار قرارات بشأن المناصب الكبرى المتبقية التي يتعين عليه ملؤها، في الوقت الذي يستعد لتولي زمام الأمور في البيت الأبيض في 20 كانون الثاني 2017. وفقا لوكالة “رويترز”.

يذكر أن دان كوتس كان سفيرا للولايات المتحدة في ألمانيا خلال حكم جورج دبليو بوش، وانتهى لتوه فترة استمرت ست سنوات في مجلس الشيوخ.