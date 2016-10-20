الولايات المتحدة ترحب بالتهدئة الإنسانية في حلب

رحبت الخارجية الأمريكية بإعلان التهدئة الانسانية في حلب من قبل القيادة السورية ووزارة الدفاع الروسية واعتبرتها “إشارة جيدة”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة جون كيربي، الخميس، في تصريح صحفي: “تعتبر الساعات القليلة الماضية مؤشراً جيداً إلا أن هذه الهدنة يجب أن تكون أوسع وأعمق ..يجب عليها أن تمتد لفترة أطول علينا أن نرى كيف سيكون ذلك”.

وهذا وزعم كيربي بأن مكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي تعتبر الهدف الرئيسي للتحالف المزعوم الذي تقوده الولايات المتحدة، وقال في هذا الإطار: “عملياتنا العسكرية في سورية تستهدف داعش فقط” مدعياً أن “تحالف” واشنطن نفذ عمليات ضد تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي.

وبدأت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم تهدئة إنسانية لمدة 11 ساعة لإخلاء المدنيين من الأحياء الشرقية في حلب حيث تم افتتاح 8 ممرات لإخلاء المواطنين بينها اثنان لخروج المسلحين أحدهما يؤدي إلى الحدود السورية-التركية والثاني من سوق الحي إلى إدلب.