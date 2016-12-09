الولايا المتحدة.. زلزال قوي يضرب كاليفورنيا

ذكر بيان للمعهد الأميركي للجيوفيزياء وقع زلزال بقوة 6,5 درجات الخميس قبالة ساحل كاليفورنيا الشمالي، على بعد 451 كيلومترا شمال غرب ساكرامنتو عاصمة الولاية،.

وأوضح المعهد أنه لم يتم إطلاق أي تحذير من حصول تسونامي إثر الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات في المحيط الأطلسي.

ولفت المعهد إلى احتمال ضعيف لسقوط ضحايا أو تسجيل أضرار.