الولايات المتحدة.. إخلاء طائرة بسبب اشتعال جهاز غلاكسي نوت 7

ذكرت شركة طيران ساوث ويست الأمريكية أن النيران اشتعلت في جهاز غالاكسي نوت 7، قبل إقلاعها في رحلتها المقررة من لويفيل في ولاية كنتاكي، إلى بالتيمور في ميريلاند.

وقال متحدث باسم شركة طيران ساوث ويست لبي بي سي: “أفاد أحد الركاب بانبعاث دخان من جهاز الكتروني، وتم إخلاء جميع الركاب والطاقم من باب المقصورة الرئيسية.”

وقال مالك الهاتف إن الجهاز كان متوقفا عن العمل ولم يكن في وضع الشحن عندما بدأ يسخن في جيبه، وبعد أن قذفه على أرضية الطائرة، انبعث منه “دخان رمادي كثيف”.

وقال صاحب الهاتف إنه اشترى الجهاز في 21 أيلول الماضي.

وأضاف أنه كان هناك مربع أسود على مغلف الجهاز، وهو الرمز الذي أضافته سامسونغ كعلامة أمان لتمييز أجهزتها الجديدة التي استبدلت بها الأجهزة المعيبة التي سحبتها.

وفي أواخر الشهر الماضي، بعد تأكيد للعملاء ومسؤولي السلامة أن الأجهزة المستبدلة كانت آمنة، كشفت سامسونغ أنها تحقق في تقارير جديدة حول سخونة الأجهزة وزيادة حرارتها.

وقالت الشركة “لقد كانت هناك بعض التقارير عن مستويات شحن البطارية، ونود أن يطمئن الجميع أن المسألة لا تشكل مصدر قلق على سلامة الجهاز”.

وكانت سامسونغ، شركة الهواتف الذكية الكورية الجنوبية، قد سحبت عددا هائلا من أجهزة نوت 7 في أيلول، وأكدت أنها حددت الخلل وتداركت المشكلة في الهواتف الجديدة التي طرحتها كبديل.

وأعلنت سامسونج أنها فتحت تحقيقا في تقارير اشتعال النيران في أحد الأجهزة على متن طائرة.

وقالت “نعمل مع السلطات في شركة ساوث ويست الآن لاستعادة الجهاز والتأكد من سبب اشتعال النار”.

وأكدت أنه بمجرد فحص الجهاز “سيتوفر المزيد من المعلومات وسيجري مشاركتها والإعلان عنها”.

وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA) تحذيرا للجمهور طالبت فيه بضرورة إغلاق نوت 7 وعدم شحنه على متن الطائرات.