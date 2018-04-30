اليابان.. أصغر صاروخ فضاء يدخل موسوعة “غينيس”

أطلق، في 3 شباط الفائت، صاروخ “SS-520” الياباني، وقد دخل موسوعة غينيس كأصغر صاروخ فضائي في العالم، قادر على نقل أقمار اصطناعية إلى الفضاء.

وفي تعليق للصحافة قال رئيس مشروع إنتاج هذا الصاروخ، هيروتو هابو: “لقد تمكنا من صنع صاروخ فضائي صغير لا مثيل له في العالم، بفضل تقدم العلم والتكنولوجيا في بلادنا والعمل الدؤوب الذي استمر لسنوات عديدة”، وأضاف هابو قائلا: “قدرتنا على جعل الصاروخ صغير الحجم وفعالا في الوقت نفسه قللت كثيرا من كلفة الإطلاق التي بلغت نحو 3.47 مليون دولار فقط، بينما تبلغ تكلفة إطلاق صواريخ H2A الصغيرة مثلا نحو 100 مليون دولار”.

يذكر أن طول “SS-520” بلغ نحو 9.5 متر فقط، وقطره 50 سنتيمترا، ووزنه 2.6 طن، أما القمر الذي نقله إلى الفضاء فكانت أبعاده (11.66×11.6х34.6) ووزنه 3 كيلوغرامات.