اليابان.. إصابة 9 ركاب في هجوم بغاز مجهول على مترو طوكيو

نشرت وسائل إعلامية يابانية شريط فيديو يظهر محطة “تاكادانوبابا” للمترو الواقعة بمنطقة “شينجوكو” بطوكيو، تعرضت، اليوم الأربعاء، لهجوم باستخدام غاز سام مجهول سبب إصابة 9 أشخاص.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأشخاص الذين طلبوا مساعدة طبية اشتكوا من السعال والألم في الحلق والدوران وتم نقلهم إلى مستشفى.

ولم يؤثر الحادث على حركة القطارات في المترو، بينما يواصل الخبراء العمل لتحديد مصدر تسمم الهواء.

وأعاد الحادث إلى الذاكرة الهجوم الإرهابي الذي نفذه عناصر في جماعة “أوم شنريكيو” حين نشروا غاز السارين في مترو طوكيو، مسببين مقتل 13 شخصا وإصابة نحو 6 آلاف.