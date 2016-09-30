اليابان.. غرق ناقلة بحرية تحمل مواد كيميائية

غرقت ناقلة بحرية تحمل مادة الصودا الكاوية بالقرب من السواحل اليابانية.

ووفقاً لقناة “NHK” اليابانية التي ذكرت أنه تم اجلاء أفراد الطاقم من السفينة مشيرة الى انهم لم يتعرضوا لاصابات.

وبينت القناة ان الخبراء يقومون بفحص السفينة بغية كشف سبب الحادث البحري كما يتم فحص باطنها لكشف ثقوب مفترضة في هيكلها والحيلولة دون تسريب مواد كيميائية من حوضها.

يذكر أن الصودا الكاوية /هيدروكسيد الصوديوم/ ينتج منها سنويا /57/ مليون طن وقد تثير تلك المادة الكيميائية تهيجا في الغشاء المخاطى وحروقا شديدة.