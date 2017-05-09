اليابان والسويد يدعوان لجلسة أممية للإطلاع على تفاصيل ورقة تخفيف التوتر في سورية

دعت اليابان والسويد اليوم إلى عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي للاطلاع على ” تفاصيل محددة “في المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.

وذكرت ” اف ب “نقلا عن دبلوماسيين أنه من المرجح عقد الجلسة خلال الأسبوع الجاري ” بهدف مساعدة دول المجلس في اتخاذ قرارهم بالنسبة لدعم المذكرة”.

وكان مصدر في البعثة الروسية لدى الامم المتحدة اعلن أمس أن روسيا اقترحت على مجلس الأمن الدولي تبنى قرار لدعم المذكرة.

وكانت الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية وهى روسيا وإيران وتركيا وقعت خلال الجلسة العامة لاجتماع استانا الرابع الذى عقد يومي الثالث والرابع من أيار الجاري في العاصمة الكازاخية المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية.