اليابان يتوج بالأمم الآسيوية تحت 19 عام لكرة القدم

توج منتخب اليابان بلقب كأس الأمم الآسيوية للشباب (تحت 19 عاما) للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تغلب على نظيره السعودي 5-3 بركلات الترجيح بالعاصمة البحرينية المنامة.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار 120 دقيقة، لينتهي الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ويلجأ كل منهما إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية للمنتخب الياباني.

وكان منتخب اليابان قد فشل في التتويج باللقب، رغم تأهله للمباراة النهائية في ست مناسبات، بينما عجز المنتخب السعودي، الذي توج باللقب عامي 1986 و1992 عن الفوز بالبطولة للمرة الثالثة في تاريخه.